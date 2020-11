NBA Draft 2020 – Anthony Edwards prima scelta, Nico Mannion a Golden State al 2° giro: le 60 scelte

19 Novembre 2020 08:55

NBA Draft 2020, Anthony Edwards prima scelta dei Minnesota Timberwolves, l’italiano Nico Mannion a Golden State: ecco tutte le 60 scelte

NBA Draft 2020: il sogno di 60 atleti diventa realtà – La notte tanto attesa dai giovani prospetti di tutto il mondo che vogliono fare il salto in NBA è finalmente arrivata! L’NBA Draft 2020 ha realizzato il sogno di 60 talenti chiamati dalle rispettive franchigie dopo essersi resi eleggibili per la grande notte che, per la prima volta, si è svolta con il solo Adam Silver ‘in presenza’ e i ragazzi collegati dalle proprie abitazioni. La prima first pick del 2020 era in mano ai Minnesota Timberwolves che hanno scelto Anthony Edwards, l’italiano Nico Mannion è invece stato scelto dai Golden State Warriors con la chiamata numero 48 al secondo giro. L’azzurro selezionato insieme a James Wiseman (n°2) avrà l’opportunità di crescere all’ombra di uno dei migliori playmaker al mondo come Steph Curry. Chi un grande playmaker potrà diventarlo è LaMelo Ball, terzogenito della famiglia Ball, scelto con la pick numero 3 dai Charlotte Hornets di Michael Jordan.

NBA Draft 2020, le 30 scelte del 1° Giro:

1 Minnesota Anthony Edwards 2 Golden State James Wiseman 3 Charlotte LaMelo Ball 4 Chicago Patrick Williams 5 Cleveland Isaac Okoro 6 Atlanta Onyeka Okongwu 7 Detroit Killian Hayes 8 New York Obi Toppin 9 Washington Deni Avdija 10 Phoenix Jalen Smith 11 San Antonio Devin Vassell 12 Sacramento Tyrese Haliburton 13 New Orleans

Kira Lewis Jr. 14 Boston Aaron Nesmith 15 Orlando Cole Anthony 16 Detroit Isaiah Stewart 17 Minnesota Aleksej Pokusevski 18 Dallas Josh Green 19 Detroit Saddiq Bey 20 Miami Precious Achiuwa 21 Philadelphia Tyrese Maxey 22 Denver Zeke Nnaji 23 New York Leandro Bolmaro 24 Milwaukee RJ Hampton 25 Oklahoma City Immanuel Quickley 26 Boston Payton Pritchard 27 Utah Udoka Azubuike 28 L.A. Lakers Jaden McDaniels 29 Toronto

Malachi Flynn 30 Boston Desmond Bane

NBA Draft 2020, le 30 scelte al 2° giro: