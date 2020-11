NBA – Lakers, l’appello di Danny Green: “date un anello anche a DeMarcus Cousins”

10 Novembre 2020 19:27

Danny Green rivolge un appello ai Los Angeles Lakers: anche DeMarcus Cousins, fuori a causa di un brutto infortunio, dovrebbe ricevere l’anello NBA

Dei Los Angeles Lakers diventati campioni NBA al termine della tanto travagliata stagione NBA 2020 si è spesso sottolineato il grande affiatamento del gruppo. A compattare il roster non ci ha pensato solo la leadership di LeBron James, ma gli sforzi di tutti i componenti della franchigia, compresi gli infortunati. È per questo che secondo Danny Green anche DeMarcus Cousins avrebbe diritto a ricevere l’anello di Campione NBA. L’ex cestista dei Pelicans è stato costretto a saltare l’intera stagione a causa di un grave infortunio al tendine d’Achille rimediato durante l’offseason, ma è sempre stato di supporto alla squadra fino al taglio di febbraio. Danny Green ha dichiarato: “DeMarcus è stato con noi a recuperare per tutta la stagione, tranne quando eravamo nella bolla. Troy è stato con noi tutto l’anno, e ha fatto molto bene a Denver. I ragazzi che sono stati in squadra con noi meritano di ricevere l’anello perché sono stati parte della squadra”.