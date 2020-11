L’NBA aspetta i ritorni di Steph Curry e Kevin Durant, Iguodala non ha dubbi: “uno di loro sarà MVP, ecco chi”

29 Novembre 2020 16:17

Secondo Andre Iguodala i ritorni di Stephen Curry e Kevin Durant avranno un grande impatto sull’NBA: uno di loro sarà il nuovo MVP

Nella passata stagione l’NBA ha dovuto fare a meno di due delle sue stelle più luminose: Steph Curry e Kevin Durant. Il primo ha dovuto abbandonare gli Warriors a stagione in corso a causa di un brutto infortunio alla mano; il secondo non ha mai esordito con i Brooklyn Nets a causa della rottura del tendine d’Achille rimediata in Gara-5 della stagione precedente, anche lui in maglia Warriors. I loro ritorni saranno davvero interessati per determinare il reale valore di Warriors e Nets. Andre Iguodala, compagno di squadra di entrambi ai Golden State Warriors, non ha mostrato alcun dubbio sull’impatto che le due stelle avranno sulla lega, arrivando a suo dire a giocarsi l’MVP. Ma il Most Valuable Player potrà essere uno solo, Iguodala ha la sua preferenza: “entrambi i ragazzi saranno grandiosi il prossimo anno, ma per l’MVP scelgo KD.”