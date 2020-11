NBA – Boban Marjanovic testimonial di un rasoio per… parti intime: Doncic lo prende subito in giro!

22 Novembre 2020 14:29

Boban Marjanovic diventa testimonial di un rasoio per parti intime maschili: Luka Doncic lo prende in giro su Instagram

Vedere un cestista NBA che fa da testimonial a qualche prodotto non è di certo una novità. I giocatori del basket americano sono delle vere e proprie superstar nel mondo dello sport e la loro immagine accostata ad un prodotto può far aumentare esponenzialmente la popolarità e quindi la vendita dell’oggetto in questione. Capita però a volte che certe partenership non risultino poi, come dire… ben riuscite. Sembra il caso di quella stretta fra Boban Marjanovic e Manscaped, compagnia specializzata nella creazione di oggetti dedicata alla cura delle parti intime maschili. Boban Marjanovic, che per chi non lo sapesse è un gigante di 2 metri e 24 centimetri, ha postato la foto di un rasoio dell suddetta compagnia che nelle sue manone sembra minuscolo, con allegato il suo codice sconto per un abbassamento del prezzo d’acquisto del prodotto. Luka Doncic, alla vista della foto nella quale per altro ‘Bobby’ sembra piuttosto malinconico, ha commentato con un’emoticon che sembra dire “ma come ti sei ridotto?!”, reazione diventata subito virale così come il post di Marjanovic.