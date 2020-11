Naufragio di migranti nel Mediterraneo: intervento sanitario di emergenza della Guardia Costiera [VIDEO]

12 Novembre 2020 12:15

Naufragio di migranti nel Mediterraneo: le immagini dello sbarco dal velivolo della Guardia Costiera del bimbo sopravvissuto e poi portato in ospedale a Malta, con la madre e il terzo giovane ragazzo recuperato

Le operazioni di salvataggio dei migranti a bordo dell’Open Arms si sono protratte per tutta la notte. Oltre all’invio dei una propria motovedetta partita da Lampedusa, la Guardia Costiera italiana ha disposto l’impiego anche di un elicottero “Nemo 11-07” della propria Base Aeromobili di Catania che, rischierandosi a Lampedusa, ha eseguito due differenti missioni sull’Unità Open Arms, già in navigazione verso Lampedusa. Nelle due missioni venivano prelevate d’urgenza complessivamente 6 persone (tra cui il corpo esanime di un bimbo): 3 di queste (1 bambino, la madre e 1 giovane uomo), in più gravi condizioni di salute, sono state portate in ospedale a Malta, quale struttura ospedaliera più vicina a Lampedusa, per consentire più immediate cure mediche. Il trasferimento, in coordinamento e sinergia con le autorità maltesi, è stato eseguito mediante l’impiego di un ulteriore velivolo messo a disposizione dallo stesso Stato maltese per agevolarne il trasferimento sull’isola.​

Di seguito il VIDEO relativo al momento dello sbarco dal velivolo della Guardia Costiera del bimbo sopravvissuto e poi portato in ospedale a Malta, con la madre e il terzo giovane ragazzo recuperato.