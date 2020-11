Nations League – Splendida Italia, Belotti e Berardi stendono la Bosnia e firmano la qualificazione alle Final 4

18 Novembre 2020 22:35

L’Italia domina la Bosnia e si qualifica per le Final 4 di Nations League: gli azzurri si impongono per 0-2 grazie ai gol di Belotti e Berardi

Anche senza Roberto Mancini in panchina l’Italia gioca a memoria, con naturalezza, diverte e vince. Alberigo Evani corregge qualcosa, incoraggia, poi applaude gli azzurri che dominano la partita contro la Bosnia Erzegovina valida per il sesto e ultimo turno di Nations League, quello che mette in palio l’accesso alla Final 4. Gli azzurri hanno bisogno di un successo per evitare calcoli riguardanti l’altra partita del girone, quella fra Polonia e Olanda. Vittoria che arriva senza troppi patemi, con due reti distribuite una per tempo a firma di Belotti e Berardi. Punteggio che sarebbe potuto essere anche più largo ma, come spesso è accaduto nelle ultime uscite, l’Italia costruisce tanto e concretizza poco. Uno dei pochi difetti da correggere per vedere una Nazionale grande protagonista nel prossimo futuro. Insieme all’Italia si qualificano anche Belgio, Francia e Spagna.

Nations League Divisone A, Gruppo 1:

Italia 12 Olanda 11 Polonia 7 Bosnia Erzegovina 2

Nations League Divisone A, Gruppo 2:

Belgio 15 Danimarca 10 Inghilterra 10 Islanda 0

Nations League Divisone A, Gruppo 3:

Francia 16 Portogallo 13 Croazia 3 Svezia 3

Nations League Divisone A, Gruppo 4: