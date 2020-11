Natale e Capodanno in Crociera, ecco la mini vacanza con Costa Smeralda: la nave farà scalo anche a Messina

27 Novembre 2020 16:57

Crociere: Costa lancia le minivacanze da 3 o 4 giorni. Dal 3 dicembre al 21 febbraio il weekend lungo si fa a bordo

Con il protocollo di sicurezza ormai collaudato, Costa Crociere lancia anche le minivacanze, crociere brevi da tre o quattro giorni, a partire dal 3 dicembre fino al 21 febbraio anche per le festività di Natale e Capodanno. L’idea è proporre una piccola pausa in nave al posto del weekend in città o fuori porta. La nave è di fatto “zona verde” per cui grazie ai tamponi a tutti gli ospiti e all’equipaggio, il distanziamento fisico, le escursioni “protette” e tutte le altre precauzioni previste dal protocollo, a bordo si può andare al ristorante e al bar o a vedere uno spettacolo. La nave scelta per le minicrociere sarà Costa Smeralda, il cui itinerario di una settimana potrà essere diviso in due crociere distinte. La partenza è da Civitavecchia: la crociera di 4 giorni farà scali a Napoli, Messina e Cagliari, quella di tre a La Spezia e Savona.

Ma in quali città si potrà scendere a terra ed effettuare le escursioni (protette) si saprà con il nuovo Dpcm sulle misure anti-Covid, che potrebbe modificare ancora i colori delle regioni. “Abbiamo pensato a questa offerta per dare l’opportunità di provare la vacanza in crociera con una formula che prevede la possibilità di un weekend lungo di svago e relax lontano da città e luoghi abituali. I nostri protocolli di sicurezza inoltre, mirano a creare un ambiente in cui gli ospiti possano godere di alcune esperienze che magari, in questo periodo, non tutti possono facilmente vivere a terra”, spiega Carlo Schiavon, country manager Italia di Costa Crociere.