Napoli-Roma, l’omaggio degli azzurri a Maradona: in campo con una maglia in stile Argentina [FOTO]

29 Novembre 2020 11:34

Napoli-Roma, l’omaggio della squadra partenopea a Maradona: azzurri in campo con una maglia che ricorda l’Argentina di Diego

Il Napoli onora la memoria di Diego Armando Maradona con una maglia speciale. In vista del big match contro la Roma, la squadra partenopea scenderà in campo con una divisa che ricorda quella dell’Argentina che lo stesso ‘Pibe de Oro’ ha reso grande. “Un anno fa – si legge sul sito del Napoli -, insieme a Kappa, abbiamo pensato di disegnare una speciale maglia gioco che ricordasse Diego Maradona, la sua amata Argentina e il fortissimo legame con la gente di Napoli. Insieme speravamo che Diego potesse vederla, magari indossarla ed emozionarsi con noi. La presentazione del nuovo kit era già stata concordata per la 9ª giornata di campionato, in occasione del match SSC Napoli-Roma. La Kombat che sarà indossata stasera dai calciatori avrà un significato ancor maggiore rispetto a quanto ipotizzato inizialmente“. Anche la Roma onorerà la memoria di Maradona: una delegazione guidata da Bruno Conti, grande amico di Diego, porterà un mazzo di fiori adagiandolo vicino al murale ai Quartieri Spagnoli.