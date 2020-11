26 Novembre 2020 20:58

Il video di Insigne che mette i brividi

Si è spento nelle scorse ore Diego Armando Maradona, e cosi tutto il mondo sta adesso omaggiando il Pibe de oro. Ma Napoli, la sua città, e la sua gente stanno ricordando l’argentino in modo particolare. Prima della partita col Rijeka anche Lorenzo Insigne e Tommaso Starace sono usciti all’esterno del San Paolo, per deporre un mazzo di fiori proprio in onore di Maradona. Immagini che mettono i brividi e testimoniano l’attaccamento della città nei confronti del Dio del Calcio.