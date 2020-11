Motta San Giovanni, al via i lavori per l’ampliamento della strada metropolitana Sp 21

17 Novembre 2020 17:54

Saranno consegnati nei prossimi giorni i lavori per l’ampliamento della viabilità metropolitana Lazzaro-Motta San Giovanni in prossimità dell’ingresso del centro abitato di Motta. In particolare l’intervento, finanziato e curato dalla Città Metropolitana, interesserà il tratto dal km 5+750 a Km 5+900 e consentirà di aumentare la carreggiata rendendo così più sicuro un tratto di viabilità in passato luogo di pericolosi incidenti. È stato il sindaco della Città Metropolitana, Giuseppe Falcomatà, ad informare il primo cittadino mottese, Giovanni Verduci, sull’immediata apertura del cantiere. Verduci ha chiesto al sindaco Falcomatà che la Città Metropolitana finanzi anche la seconda parte del più ampio progetto già redatto per l’ampliamento e che sia tempestivo l’intervento anche per il ripristino della carreggiata dopo lo smottamento del febbraio 2018. “La Città Metropolitana ha un ruolo da protagonista per lo sviluppo e la sicurezza di tutte le comunità – dichiara Verduci. Il diritto alla mobilità rappresenta un presupposto fondamentale per unire i territori, superare le distanze, fare di questa unione di comuni una sola realtà. Una sfida importante – conclude – che il sindaco Falcomatà ha la forza di affrontare e superare brillantemente”.