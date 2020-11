MotoGp – Coronavirus, Valentino Rossi negativo al secondo tampone: sarà in pista nel sabato di Valencia

6 Novembre 2020 15:59

Valentino Rossi è risultato negativo anche al secondo tampone: guarito dal Coronavirus, il pilota Yamaha sarà in vista nel sabato di Valencia

Buone notizie per tutti i fan della MotoGp: Valentino Rossi è finalmente guarito dal Coronavirus. Positivo da oltre 3 settimane, il pilota di Tavullia aveva ricevuto già il primo tampone risultato negativo nella giornata di ieri. Partito alla volta di Valencia, il pilota Yamaha aveva però bisogno del secondo tampone negativo per poter scendere in pista. Nella giornata odierna infatti, è stato Garrett Gerloff a prendere il suo posto nelle prime due sessioni di prove libere a Valencia. Da pochi minuti Valentino Rossi ha ottenuto anche l’esito del secondo tampone negativo che gli spalanca le porte del circuito di Valencia sul quale domani scenderà subito in pista in vista delle qualifiche e della gara di domenica.