MotoGp – Valentino Rossi elogia Joan Mir: “vincere il titolo al 2° anno vuol dire essere fortissimi!”

15 Novembre 2020 19:18

Valentino Rossi elogia Joan Mir: il ‘Dottore’ si complimenta con il giovane campione del Mondo, capace di vincere il titolo al 2° anno di MotoGp

Grazie al 7° posto ottenuto a Valencia, Joan Mir si è laureato campione del Mondo di MotoGp. Il pilota spagnolo, di soli 23 anni, ha conquistato il titolo al suo secondo anno in top class, non un’impresa, comune a tutti. Un veterano del calibro di Valentino Rossi si è complimentato con lui nel post gara dichiarando: “Mir è stato bravissimo, ha fatto una grande stagione e meritato il titolo: vincere un mondiale in MotoGP non è da tutti, farlo poi al secondo anno vuol dire essere fortissimi. Complimenti a lui, alla Suzuki e a Davide Brivio“.

Valentino Rossi elogia anche Franco Morbidelli, primo al traguardo nel Gp di Valencia: “ha fatto una stagione incredibile fin dall’inizio, anche psicologicamente è cresciuto tanto. L’anno scorso ha patito un po’ la straordinaria stagione di Fabio Quartararo in squadra, ma ha reagito alla grande: l’anno prossimo sarà un problema per tutti“.