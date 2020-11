MotoGp – Valentino Rossi di nuovo positivo al Coronavirus? La Yamaha richiama Garrett Gerloff

12 Novembre 2020 11:55

Valentino Rossi di nuovo positivo al Coronavirus? La Yamaha chiama Garrett Gerloff in vista della seconda gara di Valencia

Valentino Rossi di nuovo positivo al Coronavirus? – Nel paddock di MotoGp, di scena nuovamente a Valencia per la seconda settimana consecutiva, sta circolando una clamorosa ipotesi. Valentino Rossi potrebbe essere nuovamente positivo al Coronavirus: in attesa di conferme, potrebbe trattarsi di una falsa positività o falsa negatività allo scorso tampone che gli ha permesso di gareggiare domenica. La Yamaha ha deciso di chiamare Garrett Gerloff, pilota che aveva sostituito ‘Il Dottore’ durante le FP1 e le FP2 lo scorso weekend, in modo da averlo pronto in pista in caso di forfait del pesarese. La scorsa settimana Rossi era risultato negativo al doppio tampone, tornando in pista sabato e poi domenica in gara, costretto poi al ritiro a causa di un guasto al motore.

Valentino Rossi di nuovo positivo al Coronavirus? Il risultato del test – La Yamaha ha comunicato da pochi minuti la negatività di Valentino Rossi all’ultimo tampone effettuato. Si è trattato dunque di un caso di falsa positività, di certo poco frequente ma già capitato in passato. Sarebbe stato comunque difficile ipotizzare il contrario, visto il doppio tampone positivo dello scorso weekend. Il pilota di Tavullia è dunque partito per Valencia.