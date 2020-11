MotoGp – Si resta a Valencia, Joan Mir ha il primo match point per il titolo: il programma del weekend

12 Novembre 2020 17:59

La MotoGp resta a Valencia per la penultima gara: Joan Mir ha il primo match point. Il programma del weekend spagnolo

Nel weekend del 13-15 novembre la MotoGP torna in pista su DAZN per la penultima tappa del motomondiale con il GP di Valencia. Joan Mir, leader a sorpresa della classifica piloti potrebbe coronare il sogno di vincere il titolo al termine di una stagione più incerta che mai. Marco Melandri, commentatore DAZN, ha commentato così il weekend di gara in terra spagnola: “sarà un weekend decisivo, nel quale Mir potrà già portare a casa il Mondiale. Dovrà correre in difesa pensando al campionato: ha la possibilità di perdere fino a 12 punti e diventare già campione a Valencia. Mi aspetto, invece, una gara in attacco da parte di Rins, perché non ha nulla da perdere e sa di avere tutto quello che serve per vincere e giocarsi almeno il secondo posto in campionato. Anche per le Yamaha vale lo stesso discorso: niente da perdere in questa gara e tutto da dimostrare: chissà se Dovizioso riuscirà a stupirci per chiudere in bellezza una stagione complicata, ma ricca di sorprese!” (Segui la MotoGp sui canali DAZN, attiva ora!)

Di seguito la programmazione di DAZN per il GP di Valencia:

Venerdì 13 novembre

Ore 10:00: Free Practice 1 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Ore 13:35: Free Practice 2 – commento di Matteo Pittaccio (Moto2 e Moto3) e Niccolò Pavesi (MotoGP)

Sabato 14 novembre

Ore 10:00: Free Practice 3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Ore 13:15: qualifiche – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Domenica 15 novembre

Ore 9:00: Warm Up – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo (Moto2 e Moto3); Niccolò Pavesi e Marco Melandri (MotoGP)

Ore 11:00: gara Moto3 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 12:20: gara Moto2 – commento di Matteo Pittaccio e Roberto Rolfo

Ore 14:00: gara MotoGP – commento di Niccolò Pavesi e Marco Melandri