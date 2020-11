MotoGp, qualifiche Gp d’Europa – Pol(e) position Espargarò! Male Valentino Rossi: la griglia di partenza

7 Novembre 2020 15:44

MotoGp, qualifiche Gp d’Europa: Pol Espargarò in pole position, male Valentino Rossi che resta fuori dal Q2. La griglia di partenza

MotoGp, qualifiche Gp d’Europa – Pol in pole. Fin troppo facile il gioco di parole che descrive l’esito delle qualifiche di MotoGp sul circuito ‘Ricardo Tomo’ di Valencia. La sessione pomeridiana ha visto lo spagnolo Pol Espargarò firmare il miglior tempo di giornata (1:40.434) che gli permetterà di scattare dalla prima casella della prima fila nella gara di domani. Al suo fianco Alex Rins e Takaki Nakagami. Quinta posizione per Joan Mir che, a 3 gare dal termine, proverà ad allungare in ottica Mondiale. Giornata storta per i big: Quartararo 11°, Dovizioso 12°, Vinales e Valentino Rossi (appena tornato dopo la positività al Coronavirus) addirittura fuori nel Q1.

MotoGp, qualifiche Gp d’Europa – La griglia di partenza:

1ª Fila: 1° P. Espargarò 2° Rins 3° Nakagami

2ª Fila: 4° Zarco 5° Mir 6° Miller

3ª Fila: 7° A. Espargarò 8° Oliveira 9° Morbidelli

4ª Fila: 10° Binder 11° Quartararo 12° Dovizioso

5ª Fila: 13° Bradl 14° A. Marquez 15° Vinales

6ª Fila: 16° Crutchlow, 17° Bagnaia, 18° Rossi

7ª Fila: 19° Petrucci, 20° Salvadori, 21° Rabat