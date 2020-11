MotoGp – Marc Marquez, che succede? Puig ammette: “il suo recupero è più lento del previsto”

1 Novembre 2020 16:21

Il recupero dall’infortunio di Marc Marquez procede più lentamente del previsto: Alberto Puig non ne fa mistero ma predica pazienza

Mancano appena 3 gare al termine della stagione 2020 di MotoGp, annata più aperta che mai vista l’assenza di un dominatore come Marc Marquez. Lo spagnolo starà fuori anche nelle ultime gare a causa dell’infortunio rimediato a Brno che lo ha limitato per tutta la stagione, costringendolo a 2 operazioni. Il recupero dell’8 volte campione del Mondo però prosegue più lento del previsto, lo ammette ai microfoni di DAZN Alberto Puig, responsabile del team ufficiale HRC: “Marc si sta riprendendo e sta cercando di rimettersi in piedi. Sta andando più lentamente del previsto, ma l’idea di base è che si riprenda bene e si rimetta in forma. È vero che procede più lentamente, ma continua. Al momento non stiamo pensando ad altro. Abbiamo speranza. Certo, non sono un chiaroveggente, ma dobbiamo ricordare che sta andando tutto bene. La cosa più probabile è che continuerà a recuperare passo dopo passo”.