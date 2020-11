MotoGp – Joan Mir vince il Mondiale, la gaffe di Jorge Lorenzo: “festeggia con gli amici, datti alla pazza gioia”… ma c’è il Covid!

17 Novembre 2020 12:29

Joan Mir vince il Mondiale di MotoGp: Jorge Lorenzo gli consiglia di fare festa e darsi alla pazza gioia, ma il pilota Suzuki gli ricorda che c’è il Covid

Domenica scorsa Joan Mir ha ottenuto la certezza matematica di essere il nuovo Campione del Mondo di MotoGp. Il giovane pilota spagnolo, al suo secondo anno nella classe regina, ha vinto il titolo con una gara d’anticipo grazie al settimo posto ottenuto sulla pista di Valencia. Grande la gioia per Joan Mir che ha incassato i complimenti di un grande connazionale, nonchè ex collega, come Jorge Lorenzo. L’ex collaudatore Yamaha gli ha dato un consiglio, di questi tempi, non proprio corretto: “se mi permetti di darti un consiglio approfitta di questo momento e goditelo al massimo, impazzisci alla festa, perché hai 23 anni e ne hai molti di più per continuare a vincere gare e titoli. Divertiti per una settimana con i tuoi amici e la tua famiglia, è un momento speciale“.

Per fortuna il giovane Joan Mir ha dimostrato di avere la testa sulle spalle e di essere un ragazzo responsabile. Il pilota Suzuki, accortosi della gaffe di Jorge Lorenzo, ha risposto sottolienando la presenza del Covid e la volontà di non creare situazioni pericolose per sè e i suoi cari: “sai già che con la situazione attuale i festeggiamenti sono difficili. Mi piacerebbe farlo a Maiorca, certo. Ma dobbiamo essere responsabili perché ci sono persone che stanno morendo“.