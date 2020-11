MotoGp – Gp Valencia, pole position italiana: esulta Franco Morbidelli! La griglia di partenza

14 Novembre 2020 15:41

MotoGP, Gp Valencia: Franco Morbidelli in pole position davanti a Miller e Nakagami. Male Valentino Rossi e Dovizioso. La griglia di partenza

MotoGp, Gp Valencia: le qualifiche – Le qualifiche del Gp di Valencia parlano italiano. Grazie ad un ultimo giro strepitoso, chiuso con il tempo di 1:30.191, Franco Morbidelli si prende la pole position sul circuito spagnolo. Completano la prima fila insieme al pilota tricolore Jack Miller e Takaaki Nakagami. Sesto posto per Vinales, undicesimo Quartararo, chiamati domani ad una super gara per evitare che Joan Mir (12°) chiuda i giochi per il titolo Mondiale. Male Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, entrambi fuori durante la Q1 delle qualifiche.

MotoGp, Gp Valencia: la griglia di partenza

1ª Fila 1° Morbidelli, 2° Miller, 3° Nakagami

2ª Fila 4° Zarco, 5° P. Espargaro, 6° Vinales

3ª Fila 7° A. Espargaro, 8° Bagnaia, 9° Binder

4ª Fila 10°Oliveira, 11° Quartararo, 12° Mir

5ª Fila 13° Crutchlow, 14° Rins, 15° Petrucci

6ª Fila 16° Rossi, 17° Dovizioso, 18° Bradl

7ª Fila 19° Rabat, 20° Marquez, 21° Salvadori