MotoGp – Gp Valencia, Joan Mir vince il Mondiale se… tutte le combinazioni possibili

15 Novembre 2020 11:00

Joan Mir vince il Mondiale se… tutte le combinazioni possibili affinchè il pilota spagnolo possa vincere il titolo già a Valencia

Joan Mir vince il Mondiale se… tutte le combinazioni – A due gare dal termine del Motomondiale, Joan Mir ha il primo match point utile per laurearsi campione del Mondo in top class, ottenendo il primo titolo della sua giovanissima carriera. Il pilota Suzuki si è dimostrato il più continuo (nonostante una sola vittoria) in un Mondiale senza padroni, dai continui colpi di scena e dai tanti errori dei big. Joan Mir ha 37 punti di vantaggio su Fabio Quartararo e Alex Rins e potrebbe già vincere il Mondiale a Valencia, anche senza vincere la gara se si verificano una serie di situazioni.

Joan Mir vince il Mondiale se… tutte le combinazioni: