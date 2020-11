MotoGp, Gp Portogallo – Miguel Oliveira vince l’ultima gara della stagione: Dovizioso saluta da 6°, la classifica finale

22 Novembre 2020 15:50

MotoGp, Gp Portogallo: Oliveira vince in casa l’ultima gara della stagione. Miller e Morbidelli sul podio, Dovizioso saluta da 6°: la classifica finale

MotoGp, Gp Portogallo: la classifica finale – Con l’ultima gara sul circuito di Portimao la travagliata stagione 2020 di MotoGp può dirsi ufficialmente conclusa. Partito dalla pole position dopo l’ottima qualifica di ieri, Miguel Oliveira si conferma il più veloce anche oggi sulla pista di casa, salendo sul gradino più alto del podio davanti a Jack Miller e Franco Morbidelli. Chiude al sesto posto Andrea Dovizioso, salutando per almeno un anno la MotoGp visto che per la stagione 2021 è senza sella e sembra non aver intenzione di trovare una scuderia e prendersi un anno sabatico. La sua Ducati però si prende il titolo Costruttori. Undicesimo Vinales, dodicesimo Valentino Rossi, quattordicesimo Quartararo, la fotografia del pessimo finale di stagione della Yamaha. In mezzo a loro, 13°, Cal Crutchlow che ne sarà tester dal prossimo anno, anche lui all’addio ufficiale alle corse. Finisce addirittura fuori dalla gara Joan Mir, campione in carica.

