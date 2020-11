MotoGp, Gp d’Europa – MIRacolo a Valencia! Joan Mir trionfa e accarezza il Mondiale: la nuova classifica piloti

8 Novembre 2020 14:53

MotoGp, Gp d’Europa: Joan Mir vince la sua prima gara nella classe regina. Il pilota spagnolo sempre più leader della classifica piloti

MotoGp, Gp d’Europa: il trionfo di Joan Mir – Non poteva esserci posto più bello per trovare la prima vittoria in carriera in MotoGp per Joan Mir. Il pilota spagnolo trionfa sul circuito ‘Ricardo Tomo’ di Valencia, legittimando la leadership nella classifica per il Motomondiale che lo vede davanti a Fabio Quartararo (oggi 14° dopo una caduta) e il compagno di scuderia in Suzuki Alex Rins, superato quest’oggi nelle fasi finali a causa di un errore di traiettoria. Altra occasione persa per i big che non sembrano proprio voler dare l’assalto al titolo che, con due gare al termine della stagione, rischia di finire fuori portata. Vinales chiude 13° al termine di un finesettimana da cestinare, Dovizioso è ottavo, Morbidelli 11°, Valentino Rossi costretto invece al ritiro nelle fasi iniziali a causa di un problema tecnico alla sua Yamaha.



MotoGp, Gp d’Europa – La nuova classifica piloti: