Muore dopo un lungo ricovero ma l’auto rimane parcheggiata fuori dall’ospedale: sfilza di multe da parte dei vigili

14 Novembre 2020 15:18

L’auto di un uomo è rimasta parcheggiata fuori dall’ospedale dopo la sua morte, ma i vigili gli hanno rifilato una sfilza di multe

E’ morto dopo un lungo ricovero in ospedale, ma la sua auto è rimasta parcheggiata fuori dal nosocomio per due mesi: al fianco del biglietto del parchimetro, però, una sfilza di multe. La storia è accaduta a Piacenza e vede protagonista Giuseppe Mosconi. Fuori dalla macchina dell’uomo sono stati affissi due biglietti al tergicristalli: “il Signor Mosconi, proprietario della vettura, è ricoverato in medicina d’urgenza”, si legge nel primo, dopo il ricovero. “il signor Mosconi è deceduto”, recita il secondo, in seguito alla scomparsa. Sul cruscotto, il biglietto del parchimetro presenta la data del 14 settembre. Nonostante ciò, e nonostante i due biglietti, i vigili hanno rifilato all’uomo una sfilza di multe.

“A settembre era corso in ospedale a Piacenza da solo, aveva qualche problema di salute. I medici mi hanno chiamato, ma non ho potuto andare a visitarlo per colpa dell’emergenza Covid. Dopo la sua morte, l’auto è rimasta nel posteggio”, ha raccontato il fratello al quotidiano Libertà, ignaro di chi possa aver messo i bigliettini sulla macchina di Giuseppe.