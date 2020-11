Morte Maradona, si commuove anche un duro come Simeone: “Diego è morto? No, non può essere vero” [VIDEO]

26 Novembre 2020 22:44

Morte Maradona, anche un duro come Diego Pablo Simeone si commuove: in conferenza stampa ‘El Cholo’ racconta di come ha appreso la notizia

La morte di Diego Armando Maradona ha colpito fortemente chiunque lo conoscesse, dai familiari ai tifosi, fino a chi ha condiviso il campo il campo con lui. Anche un duro come Diego Pablo Simeone, famoso per il suo carattere indomito e la sua personalità inscalfibile, è stato colpito dalla tragica notizia. In conferenza stampa, ‘El Cholo’ ha raccontato le sensazioni provate negli attimi in cui è venuto a conoscenza della morte dell’amico Diego. La sua risposta è stata: “Diego è morto? No, non può essere“. L’espressione mostrata davanti ai giornalisti sarà stata nemmeno la metà di quella avuta al momento della telefonata, ma è bastata a far capire quando anche un duro come Simeone si sia commosso nel ricordo di un uomo speciale come Maradona.