Morte Maradona – Il celebre riscaldamento sulle note di ‘Live is Life’: trick e spettacolo che hanno fatto la storia [VIDEO]

25 Novembre 2020 19:39

Morte Maradona, il celebre riscaldamento sulle note di ‘Live is Life’: il filmato con trick, balletti e spettacolo entrato nella storia

Morte Maradona: il celebre riscaldamento sulle note di ‘Live is Life’ – Nel tardo pomeriggio odierno il mondo del calcio ha perso il suo simbolo più grande: un arresto respiratorio si è portato via Diego Armando Maradona. La leggenda del calcio mondiale, simbolo di Napoli e dell’Argentina, si è spento a 60 anni. Indimenticabili le sue gesta calcistiche, ma lo spettacolo iniziava bene prima del fischio dell’arbitro. Passò alla storia infatti il suo riscaldamento precedente alla partita fra Bayern Monaco e Napoli di Coppa UEFA (19 aprile 1989). Dagli altoparlanti dello stadio parte ‘Live is Life‘, Maradona si muove a ritmo di musica, palleggia con qualsiasi parte del corpo, ride e scherza con i compagni. Tutto lo stadio lo guarda, il video diventa virale nel tempo e lo resta ancora oggi attraverso i social: chiunque lo ha visto almeno una volta, nessuno è mai riuscito a distogliere lo sguardo da tanta magia.