Morte Maradona, il Napoli su Twitter: sfondo nero e il saluto, “per sempre ciao Diego” [FOTO]

25 Novembre 2020 18:17

Morte Maradona, il cordoglio del Napoli sui social: la foto, il saluto e lo sfondo nero nel logo

Ha reso il Napoli grande, facendo sognare una città intera per anni. E la città partenopea non può che rendergli omaggio poco dopo la sua morte. Se n’è andato, Diego Armando Maradona. Ha subito un arresto cardiocircolatorio nella sua casa di Tigre, in Argentina, dove stava trascorrendo la convalescenza dopo l’intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Il club azzurro, su Twitter, lo ricorda con una foto e la scritta: “Per sempre, ciao Diego”. Sfondo nero per il logo della società.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020