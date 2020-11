Morte Maradona, Gascoigne risponde a Shilton: “Mano de Dios? Ringrazia, la gente ti conosce solo per quello”

27 Novembre 2020 18:16

Paul Gascoigne interviene sulla polemica Shilton-Maradona: il talento inglese risponde al connazionale invitandolo a ‘ringraziare’ per la ‘Mano de Dios’

Fra i tanti messaggi e dichiarazioni effettuate dopo la morte di Diego Armando Maradona, quelle di Peter Shilton sono andate un po’ controcorrente. Il portiere inglese, protagonista, suo malgrado, della ‘Mano de Dios’, ha sottolineato quanto Maradona fosse stato antisportivo in quel gol che è passato alla storia per un vero e proprio furto. Il connazionale Paul Gascoigne, intervenuto in merito alla vicenda, ha risposto con la solita ironia che lo contraddistingue, rivolgendosi così al portiere: “Maradona è stato un’icona, la gente torna sempre sulla storia della ‘Mano de Dios’ ma è così che Shilton è diventato famoso. Shilty, è quel gol che ti ha fatto conoscere“. Shilton ci ha riso su: “grazie Gazza, anche se poi ho giocato per altri vent’anni dopo quella partita“.