Morte Maradona – La gaffe di Carmen Di Pietro: fotomontaggio con Diego in bikini e “distrutta” [FOTO]

26 Novembre 2020 09:48

Morte Maradona, la gaffe di Carmen di Pietro: la showgirl posta un fotomontaggio in cui sorride, in bikini di fianco a Diego, ma si dice “distrutta”

Morte Maradona: la gaffe di Carmen Di Pietro – Nel tardo pomeriggio di ieri, la notizia della morte di Diego Armando Maradona è arrivata come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo le vite di tutti i tifosi del grande campione argentino. Maradona è scomparso pochi giorni dopo il suo 60° compleanno, portato via da un problema respiratorio a pochi giorni dalle dimissioni dalla clinica nella quale era ricoverato dopo un’operazione al cervello. Tanti i messaggi social rivolti alla sua memoria, fra i quali uno… non particolarmente riuscito. Carmen Di Pietro si è resa protagonista di una gaffe che ha attirato tante critiche su Instagram. La showgirl ha postato infatti un fotomontaggio che la ritrae in bikini, sorridente, di fianco a Diego. Nella didascalia inoltre Carmen Di Pietro si dice “distrutta” dalla scomparsa del ‘Diez’, ma il mood non coincide con la foto! Dopo tante critiche Carmen è stata costretta a cancellare l’immagine.