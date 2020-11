Morte Maradona, il commovente ricordo di German Denis: “Ci ha lasciato una parte della nostra Argentina” [FOTO]

25 Novembre 2020 18:56

Morte Maradona, il ricordo commosso dell’attaccante della Reggina German Denis, argentino come El Tanque

E’ una giornata triste, quella di oggi, per il mondo del calcio a livello mondiale. Per gli argentini, però, ancora di più. E’ morto Diego Armando Maradona, all’età di 60 anni. Un monumento, per i suoi connazionali, un monumento anche per German Denis. L’attaccante della Reggina ha infatti ricordato El Pibe de Oro con delle commoventi storie su Instagram. “Grazie, sempre nel mio cuore. Ci ha lasciato una parte della nostra Argentina, ti ricorderemo col sorriso”, ha scritto El Tanque pubblicando alcune foto insieme all’ex Napoli. In alto la FOTOGALLERY.