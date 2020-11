26 Novembre 2020 13:32

Morte Maradona, l’ex difensore e attuale opinionista Sky Daniele Adani non trattiene le lacrime in diretta: il VIDEO

Daniele Adani è un amante del Sudamerica e del calcio sudamericano, della “garra”, del calcio maschio e passionale. Per lui, quindi, ieri non è morto soltanto il calciatore Diego Armando Maradona, ma il mito. L’ex difensore e attuale opinionista di Sky Sport non è riuscito, ieri sera, a trattenere le lacrime: dopo il minuto di silenzio prima di Inter- Real Madrid di Champions League, Adani ha ricordato El Pibe de Oro senza far mancare commozione e tristezza. Di seguito il VIDEO.