Morra, Caliendo: “Avrebbe fatto meglio a tacere”

20 Novembre 2020 17:49

“Il senatore Morra anziché optare per una decisione intelligente e cioè tacere, tenta, come fa il bambino che porta via il pallone, di aggirare la generale critica alle sue parole su Jole Santelli e sui calabresi, con un attacco a Forza Italia per aver avuto tra i propri dirigenti, o aderenti, persone condannate. Forse il senatore Morra ignora che nel nostro ordinamento non esiste una responsabilità oggettiva e che la responsabilità penale è personale. Solo la barbarie fascista e nazista consentiva di aggredire chi era parente o amico di un ebreo o di un condannato. Non credo di dovermi dilungare su principi costituzionali e sulle regole fondamentali del nostro ordinamento che dovrebbero essere ben note al presidente della commissione antimafia”. Lo dichiara Giacomo Caliendo, senatore di Forza Italia.