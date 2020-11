Reggina, silenzio stampa e tutti in ritiro per una settimana!

28 Novembre 2020 19:23

La Reggina perde a Monza la sua quarta partita consecutiva: silenzio stampa e tutti in ritiro

Bocche cucite, il tanto caro silenzio stampa. Post gara “muto” per la Reggina, che dopo la sconfitta di Monza – la quarta consecutiva – decide di non far parlare nessuno. Né il presidente, che lo aveva fatto dopo Pisa, né il ds, che lo aveva fatto dopo Empoli, né il mister. Situazione delicata nell’ambiente amaranto, si preferisce così non “uscire” pubblicamente. A questa decisione, si unisce quella di andare in ritiro al Sant’Agata per una settimana, fino al match contro il Brescia. Scelta, questa, che il presidente Gallo aveva deciso di non adottare dopo la sconfitta contro il Pisa ma che adesso diventa inevitabile.

“La Reggina comunica che a partire da lunedì 30 novembre e fino alla gara con il Brescia – si legge sul sito ufficiale – la squadra sarà in ritiro presso il centro sportivo Sant’Agata. I tesserati non rilasceranno dichiarazioni agli organi di stampa”.