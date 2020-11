Monza-Reggina, la probabile formazione amaranto: tanti i dubbi della vigilia

27 Novembre 2020 18:55

Monza-Reggina, la probabile formazione amaranto: le possibili scelte di mister Toscano per il match di domani

Due certezze: De Rose e Lafferty. Le ha comunicate (insolitamente) alla vigilia mister Toscano, che da un anno e mezzo a questa parte mai si era sbilanciato in conferenza in merito alle scelte di formazione. Soprattutto l’emergenza infermeria, però, lo costringe a scelte obbligate in alcuni reparti per la trasferta di Monza (clicca QUI per vedere la diretta). Ma a cospetto dei due annunci di questa mattina rimangono ancora tanti dubbi in merito ad alcuni uomini da utilizzare. Il mister ha lasciato intendere che un centrocampo robusto e fisico possa essere una soluzione, così come la possibilità che Bellomo giochi più vicino alla porta, vista la penuria di attaccanti e Denis e Rivas non al 100%. Di seguito le possibili scelte reparto per reparto e, nel grafico in basso, la probabile formazione.

PORTIERE E DIFESA – Conferma per Plizzari tra i pali. Il dubbio nel terzetto arretrato è invece il solito: quello tra Delprato e Rossi. Considerando la struttura fisica degli avanti del Monza, è favorito l’ex Bari al fianco di Cionek e Loiacono.

CENTROCAMPO – Sarà De Rose a sostituire Crisetig, ma resta da capire insieme a chi. Con Bellomo mezzala offensiva, il ballottaggio è tra Bianchi e Folorunsho, ma se il giocatore barese dovesse giocare davanti al fianco di Lafferty verranno utilizzati entrambi. Situm confermato a destra, mentre il ballottaggio Di Chiara-Liotti a sinistra dovrebbe essere vinto dal primo.

ATTACCO – Il grande dilemma: chi insieme a Lafferty. La soluzione più logica potrebbe essere Bellomo, ma non sono da escludere sorprese. Come Mastour, ad esempio, oppure Denis, anche se quest’ultimo non è al meglio e potrebbe essere sfruttato a gara in corso. In questi ultimi due casi, ovviamente, Bellomo verrebbe arretrato.