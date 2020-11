Monza-Reggina, i precedenti: di nuovo contro dopo 21 anni, prevale il segno X

26 Novembre 2020 14:24

Monza-Reggina, tutti i precedenti delle due squadre che si tornano ad affrontare a distanza di 21 anni

Monza e Reggina si affrontano sabato (fischio d’inizio ore 16) al Brianteo per il match della 9ª giornata di Serie B. Le due neopromosse, che hanno dominato nella scorsa stagione rispettivamente i propri gironi di terza serie – A e C – non hanno mai nascosto obiettivi importanti in questo campionato. La partenza di entrambe, però, non è stata delle migliori.

Riguardo ai precedenti, sono 11 in totale, sempre e solo in cadetteria: dal 1965-1966, primo confronto, al 1998-1999, ultimo. Prevale il segno X: 6 i pari in totale (di cui lo 0-0 per tre volte di fila, dal ’70 al ’72), con due vittorie amaranto e tre brianzole. L’ultimo successo, l’1 marzo 1998, è firmato Aloisi. L’anno dopo, quello della promozione amaranto, 1-1 con botta e risposta Firmani-Clementi. Di seguito l’elenco delle partite complete.

1965-66 (Serie B) 14ª andata

05 dicembre 1965 Monza – Reggina 1-2

05 dicembre 1965 1967-68 (Serie B) 20ª andata

21 gennaio 1968 Monza – Reggina 1-0

21 gennaio 1968 1968-69 (Serie B) 2ª andata

6 ott 1968 Monza – Reggina 1-1

6 ott 1968 1969-70 (Serie B) 6ª ritorno

8 mar 1970 Monza – Reggina 2-0

8 mar 1970 1970-71 (Serie B) 9ª andata

15 nov 1970 Monza – Reggina 0-0

15 nov 1970 1971-72 (Serie B) 10ª andata

28 nov 1971 Monza – Reggina 0-0

28 nov 1971 1972-73 (Serie B) 10ª andata

19 nov 1972 Monza – Reggina 0-0

19 nov 1972 1988-89 (Serie B) 5ª ritorno

5 mar 1989 Monza – Reggina 2-2

5 mar 1989 1989-90 (Serie B) 3ª ritorno

4 feb 1990 Monza – Reggina 1-0

4 feb 1990 1997-98 (Serie B) 5ª ritorno

1 mar 1998 Monza – Reggina 0-1

1 mar 1998 1998-99 (Serie B) 2ª ritorno

7 feb 1999 Monza – Reggina 1-1