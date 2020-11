28 Novembre 2020 16:37

Reggina, problema muscolare per Marco Rossi: ennesima tegola per Toscano

E’ già finita la partita di Marco Rossi. Il difensore della Reggina si aggiunge alla lunga lista di infortunati di mister Toscano. Anche per lui problema muscolare, riscontrato in occasione di una chiusura difensiva intorno al 20′. Il calciatore ha provato a rimanere in campo, ma è stato poi costretto alla sostituzione. Al suo posto è entrato Stavropoulos.