Monza-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: Bellomo affianca Lafferty, sorpresa in difesa

28 Novembre 2020 15:12

Serie B, diretta Monza-Reggina: il match dello stadio Brianzeo è valido per l’9ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Due neopromosse dalle grandi ambizioni si sfidano oggi, sabato 28 novembre 2020, alle ore 16:00 allo stadio Brianzeo. Monza-Reggina è una delle sfide di questa 9ª giornata del campionato cadetto 2020/2021. Entrambe le società durante il calciomercato estivo hanno infatti messo a segno colpi importanti, fra tutti Kevin-Prince Boateng e Jeremy Menez. Oggi sarà protagonista soltanto il primo, perché il secondo è stato fermato da un infortunio muscolari. Calciatori entrambi, comunque, che dimostrano quali possano essere gli obiettivi finali delle compagini di Brocchi e Toscano, al momento però non del tutto confortate dai risultati delle prime uscite. Il Monza comunque ha trovato con il passare delle settimane una sua identità, come dimostrano gli ultimi tre risultati positivi in campionato, sta lentamente riprendendo terreno in classifica. Un margine che, invece, ha perso la Reggina, reduce da tre sconfitte consecutive. L’emergenza infortuni complica ulteriormente la situazione, serve a tutti i costi un successo per ritrovare morale. Si prospetta dunque una gara molto intensa, segui l’incontro di Serie B su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Monza-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Monza-Reggina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. Confermate tra le fila calabresi le previsioni della vigilia con Denis, non al meglio, che partirà dalla panchina e Bellomo avanzato nella posizione di seconda punta a sostegno di Lafferty. L’unica novità è in difesa, dove per scelta tecnica capitan Loiacono cede il posto a Delprato:

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D’Errico; Boateng; Gytkaer, Mota Carvalho. A disposizione: Di Gregorio, Fossati, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Maric, Colpani, Sampirisi, Lepore, Marin, Machin. Allenatore: Brocchi.

Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Stvaropoulos, Marcucci, Mastour, Rivas, Denis. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilian (Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Francesco Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.