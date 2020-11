Reggina autolesionista, le sue partite durano solo un tempo: il Monza s’impone 1-0 e fa sprofondare gli amaranto

28 Novembre 2020 18:00

Serie B, diretta Monza-Reggina: il match dello stadio Brianzeo è valido per l’9ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Due neopromosse dalle grandi ambizioni si sfidano oggi, sabato 28 novembre 2020, alle ore 16:00 allo stadio Brianzeo. Monza-Reggina è una delle gare di questa 9ª giornata del campionato cadetto 2020/2021. Entrambe le società durante il calciomercato estivo hanno infatti messo a segno colpi importanti, fra tutti Kevin-Prince Boateng e Jeremy Menez. Oggi sarà protagonista soltanto il primo, perché il secondo è stato fermato da un infortunio muscolari. Calciatori entrambi, comunque, che dimostrano quali possano essere gli obiettivi finali delle compagini di Brocchi e Toscano, al momento però non del tutto confortate dai risultati delle prime uscite. Il Monza comunque ha trovato con il passare delle settimane una sua identità, come dimostrano gli ultimi tre risultati positivi in campionato, sta lentamente riprendendo terreno in classifica. Un margine che, invece, ha perso la Reggina, reduce da tre sconfitte consecutive. L’emergenza infortuni complica ulteriormente la situazione, serve a tutti i costi un successo per ritrovare morale.

Parte benissimo il Monza, che nei primi minuti flirta con il gol del vantaggio. Col passare dei minuti guadagna fiducia la Reggina, che prende campo e alza il baricentro. Gli amaranto giocano bene, ma non sono pericolosi. Così sono i padroni di casa a mettere i brividi con Gytkaer che non trova per pochissimo il colpo di testa decisivo. Nella ripresa ecco l’episodio che cambia la gara: Folorunsho, già ammonito, si becca il rosso e finisce sotto la doccia lasciando i suoi in dieci. Da quel momento i calabresi spariscono dal campo e Mota al 54′ porta in vantaggio i biancorossi su azione d’angolo. Boateng fallisce il colpo del k.o. facendosi parare il rigore da Plizzari, poi solo la traversa ferma Carlos Augusto. L’ingresso di Rivas arriva troppo tardi e per gli uomini di Toscano non c’è più tempo. Neanche un tiro in porta, nemmeno una timida reazione. Allo U-Power Stadium finisce 1-0, è “zona rossa” per la Reggina.

90′ + 4′ Finisce qui, non c’è più tempo! Il Monza batte 1-0 la Reggina e torna a vincere in casa. Gli amaranto, invece, sprofondano sempre più in classifica.

90′ + 2′ Ammonito anche Delprato, costretto a spendere il cartellino per evitare guai peggiori.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

85′ Plizzari tiene ancora in vita la Reggina, miracolo su Colpani.

81′ Bellissimo traversone di Bellomo, nessuno ne approfitta sul secondo palo…

80′ E’ il momento di Rivas, Toscano chiude gli slot di cambi. Fuori Situm, quindi si passa alla difesa a quattro con Delprato sulla fascia destra.

80′ Ammonito Paletta, brutto fallo.

79′ Ultimo avvicendamento per i lombardi: Brocchi manda in campo Colpani e richiama in panchina Boateng.

75′ Prova ad uscire la formazione ospite, punizione dalla trequarti. Fallo però di Delprato, sfuma ogni discorso.

63′ Traversa colpita da Carlos Augusto, c’è solo il Monza adesso in campo. La Reggina non riesce a ripartire.

60′ Cambia anche Toscano: ingresso in campo di Denis, fuori Lafferty.

59′ Girandola di cambi per mister Brocchi. D’Errico, Gytkaer e Barberis lasciano spazio a Barillà, Maric e Fossati

57′ PARATA DI PLIZZARI!!! SI RESTA SULL’1-0. Il portiere indovina l’angolo e neutralizza il tiro dal dischetto di Boateng.

56′ Calcio di rigore per il Monza! Fallo di Plizzari ancora sul portoghese autore del gol.

54′ MONZA IN VANTAGGIO, HA SEGNATO MOTA! Il suo colpo di testa è angolato, non ci può arrivare Plizzari. Timide proteste reggine per un presunto fallo, ma per il giudice di gara è tutto regolare. Il risultato adesso è di 1-0.

47′ Folorunsho entra in modo deciso sull’avversario, è fallo. Per l’arbitro ci sono gli estremi per il doppio giallo, espulso! E anche questa volta Reggina con l’uomo in meno!

46′ Inizia la ripresa, nessun cambio per i due tecnici.

SECONDO TEMPO

Termina il primo tempo, si va al riposo sullo 0-0. Una buona Reggina in questi 45′, anche se l’occasione più ghiotta per passare in vantaggio l’ha avuta il Monza con il colpo di testa (mancato) di Gytkaer.

45′ + 3′ La prima frazione si chiude con un mini assedio dei padroni di casa, contiene bene la Reggina.

45′ + 1′ Giallo per Folorunsho. Il centrocampista era diffidato, salterà la gara col Brescia.

45′ L’arbitro Robilotta decide che si giocherà per altri tre minuti.

43′ Benissimo De Rose in copertura su Boateng, che lo strattona e viene ammonito. Secondo giallo per i biancorossi.

34′ Lafferty prova la girata, non trova l’impatto buono.

30′ Il Monza recrimina per un calcio di rigore, l’arbitro concede solo l’angolo.

28′ Ottimo lancio in profondità di De Rose che manda Bellomo in porta. Il tiro in diagonale del barese non è preciso e finisce largo con Folorunsho che non ci arriva per un attimo…

24′ Altro tiro per la Reggina, ma è debole la deviazione di Situm e Lamanna para facilmente.

21′ Non ce la fa il difensore, necessario il primo cambio per Toscano.

20′ Rossi accusa un problema fisico, è necessario l’intervento dei medici: si scalda Stavropoulos.

18′ Clamorosa palla gol per il Monza: Gytkaer sfiora il perfetto cross di D’Errico, la sfera finisce ad un centimetro dal palo.

16′ Con personalità i calabresi superano il difficile avvio di gara. Primo calcio d’angolo, non ne approfitta Bianchi.

12′ La Reggina fa salire i giri del motore e prende coraggio. Occasione per Situm, però bloccato dalla difesa brianzola.

9′ Gytkaer si becca il giallo, scorrettezza nei confronti di Plizzari.

4′ Insiste il Monza, partito nettamente meglio. Il colpo di testa di Boateng è bloccato dal portiere.

2′ Occhio a Barberis, Plizzari chiamato al primo intervento.

1′ L’arbitro fischia, la partita è iniziata! Batte il Monza. Reggina quest’oggi in maglia neroverde.

Le squadre si raccolgono al centro del campo, prima un minuto di silenzio nel ricordo di Diego Armando Maradona.

PRIMO TEMPO

Diretta Monza-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Monza-Reggina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre. Confermate tra le fila calabresi le previsioni della vigilia con Denis, non al meglio, che partirà dalla panchina e Bellomo avanzato nella posizione di seconda punta a sostegno di Lafferty. L’unica novità è in difesa, dove per scelta tecnica capitan Loiacono cede il posto a Delprato:

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, D’Errico; Boateng; Gytkaer, Mota Carvalho. A disposizione: Di Gregorio, Fossati, Bettella, Scaglia, Barillà, Armellino, Maric, Colpani, Sampirisi, Lepore, Marin, Machin. Allenatore: Brocchi.

Reggina (3-5-2): Plizzari; Delprato, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, De Rose, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo, Lafferty. A disposizione: Farroni, Guarna, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Stavropoulos, Marcucci, Mastour, Rivas, Denis. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilian (Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1 e Francesco Di Monte di Chieti). Quarto ufficiale: Lorenzo Illuzzi di Molfetta.