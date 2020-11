Monza-Reggina, i convocati amaranto: 6 gli assenti per Toscano

27 Novembre 2020 17:33

Monza-Reggina, l’elenco completo dei convocati scelto da mister Toscano per la trasferta amaranto in Lombardia

Scelte definite… e obbligate. Il tecnico della Reggina Domenico Toscano ha stilato la lista dei convocati per la trasferta di Monza di domani (clicca QUI per seguire il match). Non mancano le assenze, come già fatto notare nell’ultima settimana. Tra squalificati (Crisetig), soliti noti (Charpentier, Faty e Rolando) e acciaccati (Menez e Vasic) sono dunque 6 gli indisponibili per il Brianteo. Recuperati Rivas, Lafferty e Denis, che si sono riaggregati al gruppo. Di seguito l’elenco completo dei calciatori partiti per la Lombardia.

Portieri: Farroni, Guarna, Plizzari.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Rossi, Peli, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Ménez, Rolando, Vasic. Squalificato: Crisetig.