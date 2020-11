28 Novembre 2020 17:02

L’intervista a Di Chiara al termine del primo tempo di Monza-Reggina

“Abbiamo fatto un buon primo tempo, ma dobbiamo continuare così perché il Monza è forte, con dei singoli che possono fare del male in qualsiasi momento. Se nei primi 45′ abbiamo dato il 100 per cento, adesso servirà il 110 per cento. Fino alla fine bisogna star attenti, servirà un secondo tempo importante”. Ad affermarlo Gianluca Di Chiara ai microfoni di Dazn. L’esterno ha commentato la prima frazione della gara Monza-Reggina.