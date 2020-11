Monza, Barillà: “la Reggina sarà sempre casa mia ed è nel mio cuore”

27 Novembre 2020 18:30

Parole d’amore di Nino Barillà nei confronti della Reggina

Per Antonino Barillà la sfida di domani tra il Monza e la Reggina non sarà una gara come tutte le altre. “Ci sarà tanta emozione perché la Reggina sarà sempre casa mia ed è nel mio cuore – ha sottolineato ai microfoni del club biancorosso – . Durante la partita metterò da parte un po’ i sentimenti per tirarli di nuovo fuori al termine della gara”. “La voglia di rivalsa dopo la gara di Coppa Italia con la Spal è tanta. Il mister Brocchi ci è mancato in queste partite, con lui c’è sempre una marcia in più e siamo contenti che sia tornato. Io sto migliorando giorno dopo giorno, il ginocchio va abbastanza bene, abbiamo svolto un buon lavoro con lo staff medico”, ha aggiunto il centrocampista dei biancorossi della Brianza.