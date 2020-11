Moda e appeal, corso di storia della moda all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

27 Novembre 2020 23:15

L’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria organizza, nella giornata di domani, il Corso di Storia della Moda (in basso il programma completo della giornata). La questione del fascino, della bellezza, dell’eleganza, nella forma individuale dell’uomo e della donna, appartiene al senso profondo della nostra civiltà, greca e latina, con tutte le influenza che essa è stata in grado di accogliere, nella fasi storiche della sua trasformazione ed è consustanziale allo spirito della libertà, che nella modernità ha trovato l’ambiente ideale e sostanziale per diventare un distintivo non più riservato agli ottimati, ai classici, ma aperto a tutti, resa disponibile dalla possibilità di magnificare l’eccellenza della qualità e dell’unicità, che permangono, espandendosi baroccamente in tutte le direzioni, con le produzioni allargate, dette di massa, arricchite di un alto tasso di design, taglio, sperimentazione materiale. Filosofi, poeti, scrittori, esteti, atleti, attori, si sono fatti interpreti, di una elaborata cura della persona, di una attenzione per le forme, che portano dallo specchio di Narciso, dal delirio di Pigmalione, per lasciare traccia indelebili, nella memoria e nella storia delle geometrie armoniche basate sul concetto di ritmo, di simmetria, sintetizzate nell’armonia come specularità olimpiche di un concetto di furia, gestualità orgiastiche, convergenti verso l’erraticità e la ricerca, i cui approdi teorici, si svolgono, si confermano, nella contemplazione, come sospensione, nel nomadismo come attraversamento.

Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Direttore Maria Daniela Maisano

Corso di Storia della moda

Ch.mo prof. Pasquale Lettieri

Sabato 28/11/2020

Aula virtuale

Ore 9.00/13.00

Workshop

Ore 9.30

Elogio della trasgressione

di Benito Melchionna

Procuratore Emerito della Repubblica

Ore 10.30

Fascino, mistero, appeal

di Pablo Ardizzone

Make up artist, Milano

Ore 11.30

Il fashion manager

di Paola Zanoni

Presidente Academy of Art and Image, Roma

Ore 12.30

Moda e salute

di Alessandro Fasano

Diva Clinic, Milano