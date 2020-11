MLS – La notte magica di Rodrigo Schlegel: espulso il portiere, il difensore para il rigore decisivo! [VIDEO]

22 Novembre 2020 12:49

La notte magica di Rodrigo Schlegel in MLS: il difensore sostituisce il portiere espulso e para il rigore decisivo in Orlando City-New York City

La notte magica di Rodrigo Schlegel, il difensore pararigori – Un storia da Hollywood, ma su un campo da calcio di MLS. Episodio davvero incredibile capitato nel corso della partita fra Orlando City e New York City, valevole per la semifinale di Conference del campionato americnao. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, servono i calci di rigore per decidere la sfida. Il portiere degli Orlando Magic, Pedro Gallese, viene espulso dall’arbitro (un po’ troppo fiscale) per essersi mosso in anticipo dalla line di porta. Il difensore Rodrigo Schlegel si mette dunque i guantoni e decide di prendere il posto del compagno. Il miracolo avviene sul tiro di Thorarinsson, parato in maniera goffa ma efficace prima che un compagno di squadra potesse realizzare il gol vittoria. Tutti però sono andati ad abbracciare Rodrigo Schlegel, il difensore pararigori!

Defender or goalkeeper? Rodrigo Schlegel can do it all. 👏 pic.twitter.com/4RPoQRio8z — Major League Soccer (@MLS) November 21, 2020