Milan, dopo Pioli anche il vice Giacomo Murelli positivo al Coronavirus: in panchina va Bonera

17 Novembre 2020 10:15

Dopo Stefano Pioli, anche il vice Giacomo Murelli positivo al Coronavirus: in panchina contro Napoli e Lille andrà Daniele Bonera

Situazione Coronavirus davvero particolare in casa Milan: dalla paura che ad infettarsi siano i calciatori, risultando indisponibili per le partite, adesso il timore si sposta sullo staff. Doo la positività dell’allenatore Stefano Pioli infatti, anche il vice Giacomo Murelli ha contratto la malattia. Lo annuncia il club rossonero con un comunicato: “AC Milan comdunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio“. Entrambi saranno assenti per le partite contro il Napoli in Serie A e il Lille in Europa League. In panchina andrà Daniele Bonera, ex difensore del Milan e attuale membro dello staff tecnico di Stefano Pioli.