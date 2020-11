Ibrahimovic? No, Yazici! Un uragano sul Milan, il Lille sbanca San Siro per 0-3

5 Novembre 2020 22:55

Clamoroso tonfo casalingo del Milan, che nella terza giornata della fase a gironi di Europa League ne prende tre dal Lille

Una tripletta a San Siro. Ibrahimovic? No, Yazici! Un uragano sul Milan, che ne prende tre in casa dal Lille nella terza gara della fase a gironi di Europa League. Sconfitta inaspettata per i rossoneri, considerando l’ottimo momento tra campionato e Coppa, ma che non pregiudica problemi di classifica viste le due vittorie precedenti. Yazici, dicevamo. Il protagonista assoluto è lui, che sblocca il match al 22′ su rigore prima di chiuderlo definitivamente ad inizio ripresa con un letale uno-due tra 55′ e 58′.