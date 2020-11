Milan, Ibrahimovic leader anche fuori dal campo: regala a tutti i compagni una PlayStation 5

20 Novembre 2020 09:48

Zlatan Ibrahimovic si conferma leader anche fuori dal campo: il bomber svedese premia i compagni del Milan con una PlayStation 5 in regalo per ognuno

Zlatan Ibrahimovic si conferma leader del Milan tanto in campo quanto fuori dal rettangolo verde. Il bomber svedese sa quando spronare i compagni, quando bacchettarli e quando premiarli. Visto l’ottimo inizio di stagione che vede i rossoneri primi in classifica a sorpresa, Ibrahimovic ha dunque deciso di fare un bellissimo regalo a tutti i compagni di squadra: una PlayStation 5 per ogni membro della rosa! La console Sony, uscita ufficialmente ieri, risulta per lo più introvabile a causa della grande domanda fin dal preorder, ma Ibrahimovic è riuscito a procurarsene diverse unità. Del resto Zlatan può fare qualsiasi cosa no?