Milan, il gol di Ibrahimovic è geniale: la ‘Zlatanata’ in acrobazia che ha steso l’Udinese [VIDEO]

1 Novembre 2020 14:40

Il gol di Ibrahimovic decide Udinese-Milan: una perla acrobatica del bomber svedese permette ai rossoneri di ottenere 3 punti importanti alla Dacia Arena

Gol Ibrahimovic, la perla di Zlatan contro l’Udinese – Dopo il successo in Europa League sullo Sparta Praga il Milan torna in campo nel lunch match della 6ª giornata di Serie A per la trasferta sul campo dell’Udinese. Partita storicamente difficile per il Milan negli ultimi anni, trend confermato anche quest’oggi: al gol iniziale di Kessiè risponde De Paul su calcio di rigore. Quando ormai la partita sembrava essere destinata al pareggio, Zlatan Ibrahimovic ha deciso di metterci il suo zampino. Dopo l’assist nel primo gol, il bomber svedese ha deciso la gara con una ‘Zlatanata‘ in acrobazia, ugualmente beffarda e geniale, capace di sorprendere Musso e regalare 3 punti al Milan.