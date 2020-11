Milan, Brahim Diaz e quel complimento particolare: “Ibrahimovic? Ha l’età di mio padre ma fa la differenza”

11 Novembre 2020 10:38

Brahim Diaz parla del suo feeling con Zlatan Ibrahimovic: la differenza d’età è netta, ma lo svedese sa come fare la differenza e aiutare i compagni

Brahim Diaz sembra essersi integrato bene nello spogliatoio del Milan. Il giovane talento arrivato dal Real Madrid lavora sodo per affinare le sue straordinarie qualità all’ombra di Ibrahimovic che ne fa da chioccia. E i risultati si vedono. Suo l’assist in pieno recupero che ha portato al gol dello svedese nel 2-2 raggiunto in extremis contro il Verona, segno che fra i due c’è un certo feeling. Intervistato ai microfoni del programma spagnolo ‘Vamos’, Brahim Diaz si è espresso così sulla sua esperienza in rossonero: “mi sto divertendo, sto riuscendo a dimostrare ciò che posso fare. Ibrahimovic? Ha la stessa età di mio padre, eppure vediamo tutti di cosa è capace, continua a fare la differenza. Nel calcio l’età è relativa e lui lo sta dimostrando. Abbiamo legato, mi dà ottimi consigli e ho una bell’intesa con Zlatan, dentro e fuori dal campo“.