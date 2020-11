“Miglior Novello di Calabria 2020”: vittoria delle Cantine Tramontana di Reggio Calabria

16 Novembre 2020 10:36

Si è conclusa Domenica 15 Novembre la decima edizione Rassegna dei Vini Novelli Calabresi 2020: il vincitore è stato scelto dai radio ascoltatori del programma radio “Ai fornelli con Piero”. Enorme soddisfazione da parte della redazione realizzatrice del concorso ” Miglior Novello di Calabria” 2020 quest’anno il podi si è spostato da Donnici a Reggio Calabria Ad aggiudicarsi il titolo sono state le Cantine Tramontana con 1180 preferenze, al secondo gradino torna un vino di Donnici le Cantine Spadafora1915 con 814 preferenze , sul terso gradino si è posizionata la Cantina Criserà con 570 preferenze Enorme soddisfazione come dicevamo prima da parte degli organizzatori che sono felici di aver superato i 4000 votanti. Dichiara Piero Cantore conduttore del programma “è stata vincente la scelta di aver voluta dare al concorso un taglio più moderno e contro tendenza dando l’opportunità al consumatore finale di dare il proprio giudizio, cosi da sentirsi per un’attimo anche lui sommelier. Anche quest’anno abbiamo avuto un buon successo anche visto il periodo particolare e l’assenza forzata di serate di degustazione sul novello. Il concorso come ormai negli ultimi anni non ha avuto una giuria di esperti sommelier ma la palla e passata a tutti coloro che amano come me il vino novello. Per visionare la classifica completa , e scoprire gli altri vini in gara basta andare sul sito www.Camigliatello silani.it L’iniziativa e stata organizzata dalla redazione del programma radiofonico “Ai fornelli con Piero Gocce di Vino” un programma interamente dedicato al mondo della gastronomia e del vino, in onda su molte radio FM in Italia , si può ascoltare anche in streaming sul sito www.camigliatellosilano.it L’appuntamento viene rinnovato per il 2021 per l’undicesima edizione della prima rassegna dei vini novellisul web. La premiazione è stata domenica 15 Novembre in diretta Facebook sulla pagina “ Ai Fornelli con Piero” e in FM sulle radio del Circuito tra cui Antenna Bruzia 98.00 dove la domenica alle ore 13:00 il programma va in onda da non perdere L’augurio degli organizzatori e quello di consumare il novello nel periodo di novembre così da poter spingere più aziende a produrre questo meraviglioso prodotto.