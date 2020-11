15 Novembre 2020 15:46

Meteo, una Domenica d’estate a metà Novembre: giornata caratterizzata da sole e caldo a Reggio Calabria e Messina

Giornata di metà Novembre caratterizzata dal sole e caldo in riva allo Stretto tra Reggio Calabria e Messina. E’ sostanzialmente una domenica estiva nel nostro territorio con temperature che hanno raggiunto anche i +25°C. Anche se alcune zone di Reggio appaiono vuote a causa della “zona rossa”, è possibile vedere molti cittadini in riva al mare. In alto la FOTOGALLERY completa.

Foto di Renzo Pellicano