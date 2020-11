26 Novembre 2020 13:03

Messina: la Marina Militare aderisce ancora una volta a questa iniziativa per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne

La Stele della Madonna della Lettera, monumento simbolo della città, come i più famosi edifici al mondo, si è illuminata di arancione in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne la sera del 25 novembre. Accogliendo la proposta avanzata dall’associazione Soroptimist di Messina, la Marina Militare aderisce ancora una volta a questa iniziativa per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.