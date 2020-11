Messina, Siracusano: “ok a mia proposta per fondo 40mln per aziende dissequestrate”

26 Novembre 2020 18:26

Messina, Siracusano: “la Commissione Giustizia della Camera ha dato in via libera ad un mio emendamento che ha come fine ultimo quello di stanziare 40 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, per il Fondo per la crescita sostenibile”

“La Commissione Giustizia della Camera ha dato in via libera ad un mio emendamento – che adesso diverrà una proposta ufficiale dell’intera Commissione alla legge di bilancio – che ha come fine ultimo quello di stanziare 40 milioni di euro, per gli anni 2021 e 2022, per il Fondo per la crescita sostenibile. L’obiettivo è quello di porre rimedio ai danni fisiologici derivanti dall’applicazione di una misura preventiva o cautelare di natura reale poi revocata. Queste risorse, infatti, andrebbero a ristorare le aziende che sono state destinatarie di una misura di prevenzione, come ad esempio la confisca, e poi dissequestrate. I molti casi le aziende dissequestrate versano in una condizione di crisi così irreversibile da rendere inutile qualsivoglia forma di sostegno, e rischiano seriamente di dover chiudere definitivamente i battenti, a danno soprattutto dei lavoratori dipendenti. Proprio per questo è necessario prevedere degli strumenti finanziari che consentano ai destinatari di un provvedimento ablativo rivelatosi poi infondato il reinserimento nel mondo del lavoro o l’avvio di nuove attività imprenditoriali. Un’importante misura, alla quale ha contribuito anche il gruppo di Forza Italia in assemblea regionale siciliana, per le nostre aziende, in particolare per la Regione Sicilia, e per la nostra economia”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e membro della Commissione Giustizia di Montecitorio.